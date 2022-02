Blade Runner 2099 - powstaje serial. To aktorska kontynuacja Łowcy androidów!

fot. youtube.com/Warner Bros. Pictures

Jak donosi Deadline, Amazon Studios rozpoczyna prace nad serialem Blade Runner 2099. Silka Luisa (Shining Girls) pisze scenariusz i będzie producentką wykonawczą. Twórca serii Ridley Scott jest również w ekipie producentów. Denis Villeneuve, reżyser Blade Runner 2049 nie jest związany z projektem.

Czytamy, że jest to priorytet dla Amazon Studios. Prace nad scenariuszami idą pełną parą, a wstępne organizowanie harmonogramu zdjęć już się rozpoczęło. Zbierana jest też dodatkowa ekipa scenarzystów. Według informatorów, jeśli nic się nie popsuje i projekt dojdzie do realizacji, Ridley Scott rozważa wyreżyserowanie serialu. Byłby to jego kolejny projekt na małym ekranie po reżyserii premierowych odcinków hitu Wychowane przez wilki.

Blade Runner 2099 - co wiemy?

W ogłoszeniu podkreślono, że historia rozgrywa się 50 lat po wydarzeniach z filmu Blade Runner 2049. Dodatkowe informacje o historii nie zostały ujawnione.

Co ciekawe, źródła Deadline twierdzą, że jesienią 2021 roku projekt był prezentowany platformom. To wówczas Ridley Scott w wywiadzie dla BBC zapowiadał, że prace trwają od dawna i cała biblia serialu jest już rozpisana. Okazuje się, że wówczas Amazon Studios już prowadziło rozmowy, aby ten projekt przejąć.

Dla Amazona jest to kolejny gatunkowy projekt obok takich seriali jak Koło czasu czy Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Potencjalna data premiery nie została ujawniona.

W 2021 roku miał premierę serial anime Blade Runner: Black Lotus, który rozgrywa się pomiędzy pierwszymi dwoma filmami.

