Fortnite Ballistic konkurencją dla Counter-Strike'a i Valorant? Nowy tryb FPS stawia na rywalizację 5vs5

fot. Epic Games

Reklama

Fortnite już dawno przestał być jedynie grą, a stał się platformą dla wielu różnego rodzaju produkcji. Wśród nich dostępne są między innymi wyścigi, muzyczny Fortnite Festival czy survivalowe (i nie tylko) LEGO Fortnite. 11 grudnia zaś dołączył do tego kolejny moduł o nazwie Fortnite Ballistic, czyli... sieciowy FPS nastawiona na rywalizacje dwóch pięcioosobowych drużyń.

Podstawowe założenia rozgrywki przypominają takie tytuły jak między innymi Counter-Strike czy Valorant. Zadaniem graczy jest podłożenie ładunku lub jego rozbrojenie. Kluczem do sukcesu ma być nie tylko celne oko i zręczne palce, ale również współpraca i taktyczne podejście do rozgrywki. Co więcej, w trybie tym kompletnie pominięto budowanie. Zamiast tego wprowadzono gadżety, które gracze mogą wybierać przed każdą rundą. Obejmują one między innymi miny czy granaty.

Fortnite Ballistic - zwiastun gry