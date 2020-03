Blade Runner: Enhanced Edition - zapowiedziano odświeżoną wersję kultowej przygodówki

Blade Runner to gra przygodowa 1997 roku, w której gracze trafiają do uniwersum znanego z filmu pod tym samym tytułem. Historia skupia się tu na innym bohaterze - jest nim Ray McCoy, detektyw, którego zadaniem jest poszukiwanie replikantów w Los Angeles w futurystycznej wizji 2019 roku. Niedawno tytuł ten pojawił się w ofercie platformy GOG, a teraz dowiedzieliśmy się, że doczeka się on gruntownego odświeżenia za sprawą współpracy Nightdive Studios i Alcon Entertainment. Te dwie firmy zapowiedziały bowiem Blade Runner: Enhanced Edition, które jeszcze w tym roku ma pojawić się na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

Blade Runner: Enhanced Edition ma zaoferować m.in. poprawione modele postaci i ich animacje, a także odnowione scenki przerywnikowe. Nie zabraknie tu również wsparcia dla wyższych rozdzielczości i możliwości dostosowywania sterowania do potrzeb i oczekiwań graczy. Twórcy obiecują jednak, że nie zmieni się tu historia i rozgrywka, a więc to, za co gracze docenili oryginał.

Co ciekawe, kod źródłowy do Blade Runner zaginął i przez długi czas wydawało się, że remaster tej produkcji nigdy nie powstanie. Nightdive Studios ma jednak doświadczenia w odświeżaniu klasyków i z pewnością okazało się to pomocne w tym przypadku.

To prawda, że oryginalny kod źródłowy Blade Runnera zaginął. Wykorzystaliśmy jednak inżynierię odwrotną do pozyskania kodu i importowaliśmy go do naszego silnika KEX, potężnego narzędzia, które pozwalało nam stworzyć konsolowe porty klasycznych tytułów, nawet w wyjątkowo trudnych sytuacjach - mówi Larry Kuperman z Nightdive.