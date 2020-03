E3 2020 - najważniejsze zapowiedzi trafią do sieci? Wydawcy szukają alternatywy dla targów

Targi E3 2020 zostały odwołane z uwagi na zagrożenie koronawirusem. Oficjalne potwierdzenie tej informacji pojawiło się w sieci 11 marca 2020 roku. Nie oznacza to jednak, że w tym roku graczy ominą zapowiedzi nowych produkcji i inne ekscytujące ogłoszenia związane z branżą gier. Wydawcy reagują na rezygnację z tegorocznej odsłony tego wydarzenia i szukają alternatywnych sposobów na przedstawienie swoich planów na przyszłość.

Ubisoft w oficjalnym wpisie informuje, że w pełni popierają decyzję Entertainment Software Association, bo zdrowie wystawców i zwiedzających jest priorytetem. Czytamy tam również, że wydawca rozważa różne opcje dotyczące przygotowania internetowej transmisji z najważniejszymi informacjami.

Podobne plany ma też Microsoft. Phil Spencer powiadomił fanów Xboksa, że w tym roku również oni mogą spodziewać się jakiejś formy internetowej transmisji z zapowiedziami. Prawdopodobnie to właśnie wtedy ujawnione zostaną kolejne szczegóły na temat nowych konsol amerykańskiego producenta.

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h

— Phil Spencer (@XboxP3) March 11, 2020