Blair Witch Project - aktor z oryginału wściekły na wiadomość o reboocie. "Paskudne i pozbawione klasy"

Niedawno studio Blumhouse ogłosiło, że powstanie reboot Blair Witch Project. Horroru z 1999 roku, który zmienił oblicze kina grozy, ponieważ przypisuje mu się spopularyzowanie gatunku found footage. Joshua Leonard, który grał w oryginale, jest jednak wściekły. Jego post i wyjaśnienie możecie zobaczyć poniżej. Aktor wspomniał w nim zarówno o starych przewinieniach, jak i tych bezpośrednio związanych z rebootem.

Blair Witch Project - aktor z oryginału wściekły na wiadomość o reboocie

Joshua Leonard na początku wyjaśnił, że jego twarzy użyto w notatce prasowej, informującej o reboocie, kręconym przez dwa duże studia filmowe. Choć podkreślił, że dla obu z nich pracował i je szanuje, to jest coś, co go oburzyło. Po pierwsze, nikt go o tym nie poinformował i dowiedział się o całej sytuacji dzięki zrzutowi ekranu z gratulacjami, które przesłał mu znajomy. Po drugie, od ponad miesiąca próbował skontaktować się ze studiem Lionsgate w sprawie pokazu charytatywnego, który organizuje, by zebrać pieniądze dla artystów pozbawionych opieki zdrowotnej - i do teraz nie dostał żadnej odpowiedzi zwrotnej.

Następnie wymienił wszystkie negatywne rzeczy, które spotkały go w związku z Blair Witch Project:

FAKT: W 1999 roku dystrybutor BWP twierdził, że wypuścił najbardziej dochodowy niezależny film w historii (kupiony za 1 milion, który zarobił 250 milionów), podczas gdy nam mówiono, że tracimy pieniądze ze względu na koszty, które zostały przeznaczone na marketing... więc to MY mielibyśmy być winni kasę IM. FAKT: Ponieważ użyliśmy naszych prawdziwych imion w pierwszym filmie, studio rościło sobie do nich prawa autorskie. Musieliśmy pozwać ich do sądu federalnego, aby odzyskać NASZE IMIONA. FAKT: insider z Hollywood powiedział prasie, że nam - aktorom - zapłacono 4 miliony dolarów za nasze punkty w prawie własności, gdy w rzeczywiście zarobiliśmy 300 tysięcy dolarów... I NIGDY nie zobaczyliśmy ani grosza więcej. (po zakupienia auta i spłacie pożyczek studenckich, Mike wrócił do przenoszenia mebli w ciągu 12 miesięcy od premiery, choć wciąż był na okładkach magazynów).

Joshua Leonard podsumował, że choć wiele rzeczy złożyło się sukces Blair Witch Project, to z pewnością jednym z czynników byli ludzie, zaangażowani w ten projekt. Choć jest dumny z filmu i kocha jego fanów, to ma żal o "25 lat braku szacunku ze strony ludzi, którzy zgarnęli lwią część - pun intended - zysku z ICH pracy, co jest zarówno paskudne, jak i pozbawione klasy".

