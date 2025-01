ILE!? Baldoni chce gigantycznego odszkodowania od Blake Lively i Ryana Reynoldsa

Marvel/Instagram

Reklama

Konflikt Blake Lively - Justin Baldoni właśnie wkroczył w nową fazę. Jak raportują amerykańskie media, reżyser filmu It Ends with Us wraz z kierowaną przez siebie wytwórnią Wayfarer Studios i swoją ekipą PR-ową złożył w sądzie federalnym w Nowym Jorku pozew przeciwko aktorce, jej mężowi Ryanowi Reynoldsowi i odpowiedzialnej za PR Lively Leslie Sloane. Baldoni domaga się procesu, jak również gigantycznego odszkodowania w wysokości nie mniejszej niż 400 mln USD.

Przedłożony sądowi przez adwokata Bryana Freedmana dokument liczy aż 179 stron. Pozwanym zarzuca się w nim zniesławienie, wymuszenia i szereg innych przewinień. W pozwie czytamy m.in.:

To sprawa dwóch z najpotężniejszych gwiazd na świecie, które wykorzystały swoją pozycję i ogromne wpływy, aby wyrwać film z rąk reżysera i studia produkcyjnego. Później, gdy wysiłki Lively i Reynoldsa nie przyniosły oczekiwanych rezultatów - na które, jak sądzili, po prostu zasługują - skierowali swoją wściekłość na wybranego kozła ofiarnego. Tolerowanie ich zachowania przez półtora roku, przy jednoczesnym zachowaniu profesjonalizmu i uprzejmości na każdym kroku, nie zapewniło Baldoniemu i Wayfarer jakiejkolwiek ochrony.

Taylor Swift i odwołanie do pożarów w Los Angeles

W pozwie Baldoniego sporo miejsca poświęcono przepisywaniu przez Lively (przy aktywnej pomocy "chwalącego żonę" Reynoldsa) scenariusza It Ends with Us i dodawaniu do niego zupełnie nowych scen w nowojorskim mieszkaniu małżeństwa. W pewnym momencie do tego procesu dołączyła "sławna, bliska przyjaciółka Lively i Reynoldsa" (najprawdopodobniej chodzi o Taylor Swift), która zaczęła chwalić wprowadzone zmiany. Baldoni miał odebrać całą sytuację jako "podstęp", mający doprowadzić do zaakceptowania przez niego wszystkich uwag aktorki.

W innym miejscu dokumentu znajduje się odwołanie do pustoszących Los Angeles pożarów:

Blake Lively realizowała swój plan z bezwzględną precyzją. (...) Posunęła się nawet do tego, że doręczyła pozew oskarżonym z Los Angeles, gdy ci ewakuowali się ze swoich domów w trakcie niszczycielskich pożarów trawiących ich miasto. (...) Lively, pozostająca w bezpiecznym mieszkaniu w Nowym Jorku, wysłała doręczycieli dokumentów w tak trudnym czasie.

Przypomnijmy, że prawnicy Baldoniego wcześniej pozwali "The New York Times" na kwotę 250 mln USD, oskarżając gazetę o zniszczenie reputacji i całej kariery reżysera It Ends with Us. Sama Lively pozwała Baldoniego (jak również jego wytwórnię i współpracowników) 31 grudnia, zarzucając mu m.in. przemocowe zachowania, molestowanie seksualne i wiele innych przestępstw.

Czy Nicepool to parodia Justina Baldoniego?

Na światło dzienne wychodzą także nowe informacje w kwestii wątku pobocznego całej sprawy - postaci Nicepoola, która rzekomo ma być parodią Baldoniego. Prawnicy reżysera wysłali w tym tygodniu list do szefów Disneya i Marvela z prośbą o zabezpieczenie wszystkich dokumentów związanych z powstawaniem filmu Deadpool & Wolverine (więcej w tym miejscu). Teraz serwis The Hollywood Reporter opublikował obszerny raport dotyczący tego aspektu.

Powołując się na swoje źródła dziennikarze dochodzą do dwóch konkluzji. Po pierwsze, postać Nicepoola na pewno została wymyślona przed wybuchem konfliktu Lively - Baldoni na planie It Ends with Us (opisuje się ją w scenariuszu m.in. jako "umięśnioną i młodszą wersję Reynoldsa", "anioła", itd.). Po drugie jednak, sceny z udziałem tej wersji Deadpoola zostały nakręcone i dodane do filmu Marvela już w trakcie pierwszych wzajemnych oskarżeń Lively i Baldoniego. Wiele wskazuje więc na to, że wprowadzone do scenariusza dialogi o "utożsamianiu się z feministkami" i "monetyzowaniu ruchu kobiecego" mogły powstać po starciu gwiazd It Ends with Us.

Jedno ze źródeł THR konkluduje, że prawdę o Nicepoolu znają tylko Reynolds, reżyser Shawn Levy i "kilka bliskich im osób". Później dodaje jednak:

Nigdy się tego nie dowiemy, możemy tylko spekulować. Patrząc jednak wstecz, niektóre z wypowiadanych w filmie kwestii faktycznie są skierowane do Baldoniego.

Największe kontrowersje Hollywood