Bleeding Edge sprawdzimy przed premierą. Nadchodzą beta testy gry

Bleeding Edge to nadchodząca gra od brytyjskiego studia Ninja Theory, autorów m.in. świetnie ocenianego Hellblade: Senua’s Sacrifice. Tym razem nie otrzymamy jednak nastawionej na historię produkcji dla jednego gracza, a… sieciową, rywalizacyjną grę akcji z wyjątkowo barwnymi i zróżnicowanymi bohaterami o różnych zdolnościach. Produkcja jest wielką niewiadomą, więc autorzy postanowili wyjść naprzeciw oczekiwaniom niezdecydowanych graczy i w lutym odbędą się jej zamknięte beta-testy.

Dostanie się do nich nie będzie jednak zbyt problematyczne. Zamknięta beta Bleeding Edge dostępna będzie nie tylko dla osób, które zdecydowały się na zamówienie gry w przedsprzedaży, ale też wszystkich abonentów usługi Xbox Game Pass Ultimate, która cieszy się sporym zainteresowaniem.

Beta testy rozpoczną się w piątek, 14 lutego o godzinie 19:00 polskiego czasu, a zakończą się w poniedziałek, 17 lutego o godzinie 9:00. W wersję próbną będzie można zagrać na każdej z platform (PC – sklep Microsoftu oraz Steam i Xbox One).

fot. Microsoft

Jeżeli beta przypadnie Wam do gustu, to na pełną wersję gry nie będziecie musieli długo czekać. Bleeding Edge ma bowiem zadebiutować na PC oraz konsoli Xbox One już 24 marca tego roku.