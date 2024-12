Piosenka z serialu Gwiezdne Wojny podbija Internet. To cover klasyka w języku Jabby!

Fot. Materiały prasowe

Na potrzeby serialu Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków przygotowano piosenkę będącą coverem klasyka Petera Schillinga Major Tom (Coming Home). Twórcy serialu, osoby odpowiedzialne za promocję, oraz kompozytor Mick Giacchino przy nim pracowali. Dostosowano tekst kultowego utworu do fabuły serialu, jednak... słowa zostały zaśpiewane w języku Jabby, czyli po huttyjsku! W listopadzie fragment piosenki pojawił się w zwiastunie, a teraz można posłuchać jej w pełnej wersji, z wyświetlanym na ekranie tekstem.

Piosenka ze Star Wars: Skeleton Crew!

Wygląda na to, że jednym z celów publikacji jest także zachęcenie fanów do nauki języka Huttów!

W ostatnim czasie Gwiezdne Wojny coraz częściej eksperymentują z tworzeniem piosenek osadzonych w świecie tej kultowej serii. Dotychczas Star Wars kojarzyło się przede wszystkim z wybitnymi ścieżkami dźwiękowymi Johna Williamsa, a później Ludwiga Göranssona w The Mandalorian. Teraz jednak twórcy postanowili pójść o krok dalej. W grze Star Wars: Outlaws mogliśmy usłyszeć więcej piosenek z odległej galaktyki, a nawet odwiedzić bary z muzyką na żywo. Wydano nawet album, na którym te utwory się znalazły - nosi on tytuł Songs from Underworld.

Serial Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków emitowany jest na Disney+.