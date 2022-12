Bloober Team stworzy nowy survival-horror. Projekt powstanie we współpracy z oddziałem Take-Two Interactive

twitter.com

Studio Bloober Team ma ostatnio branie. Tworzy remake Silent Hill 2 dla Konami, a teraz łączy siły z Private Division, oddziałem firmy Take-Two Interactive. Ogłoszono bowiem współpracę nad nowym, tajemniczym projektem, który powstaje w krakowskim studio. Pierwsze informacje są bardzo skąpe, jednak mamy potwierdzenie, że będzie to gra z gatunku, w którym Bloober Team czuje się znakomicie. Chodzi oczywiście o survival-horror.

Kiedy premiera nowej gry Bloober Team?

Pierwsza zapowiedź wskazuje, że będzie to "zupełnie nowy survival-horror", co może oznaczać sięgnięcie po nową, nieznaną dotąd markę. Projekt jest aktualnie na bardzo wczesnym etapie prac, a na szczegóły, jak zwykle, trzeba będzie poczekać i to aż kilka lat. Produkcja ta ma bowiem zadebiutować na rynku nie wcześniej niż przed końcem 2025 roku.