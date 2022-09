Silent Hill 2 - remake coraz bliżej? Do sieci trafiły screeny, które mają przedstawiać grę autorstwa Bloober Team

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Konami

O powrocie serii Silent Hill wspomina się w sieci już od dobrych kilku miesięcy. Pojawiły się różnego rodzaju poszlaki, które wskazują, że coś jest na rzeczy, ale nadal nic nie zostało oficjalnie potwierdzone przez właściciela praw do marki, czyli firmę Konami. Teraz zaś do Internetu trafiły grafiki, które mają pokazywać nadchodzący remake 2. odsłony cyklu, a za projekt odpowiadać ma polskie studio Bloober Team, autorzy m.in. The Medium czy Layers of Fear. Warto przypomnieć, że Polacy już wcześniej informowali o nawiązaniu współpracy z Konami i pracach nad znaną marką horrorów.

Jakość grafik pozostawia sporo do życzenia, ale nie ulega wątpliwościom, że to co na nich widzimy, to Silent Hill. Materiały mają pochodzić z wczesnej wersji przygotowanej bez budżetu, swoistego prototypu, który zespół Bloober Team przygotował jeszcze zanim otrzymali zielone światło od Konami. Remake podobno ma pojawić się jednocześnie na konsolach PlayStation (z czasową, konsolową wyłącznością dla platform Sony) oraz PC.

https://twitter.com/the_marmolade/status/1566336822443184128

Redakcja VGC dodaje również, że Silent Hill 2 Remake ma być tylko jednym z kilku projektów znajdujących się w produkcji. Wspomniano również o epizodycznej serii krótkich opowieści w tym uniwersum, które miałyby być przygotowane we współpracy ze studiami działającymi pod Annapurna Interactive.