Nie tylko Silent Hill 2 Remake. Bloober Team pracuje również nad dwoma innymi produkcjami

Pierwsza gra o nazwie kodowej "Projekt C" to nowa marka, nad którą studio współpracuje z Private Division, a więc firmą należącą do Take-Two Interactive. Tajemnicza produkcja ma zostać zapowiedziana jeszcze w tym roku, ale nie podano żadnych szczegółów na ten temat.

Projekt C, nad którym pracujemy wspólnie z Private Division (Take-Two Interactive), jest obecnie na zaawansowanym etapie rozwoju i jesteśmy bardzo zadowoleni z postępu prac. To będzie kolejny duży krok Bloober Team w realizacji długoterminowej strategii. Będzie to także pierwszy oryginalny projekt w ramach nowej strategii. - możemy przeczytać w raporcie dla inwestorów.

Kolejny rozwijany tytuł ma nazwę kodową "Projekt R" i powstaje na podstawie marki należącej do Skybound Game Studios, firmy kojarzonej między innymi z serią The Walking Dead. W tym przypadku również nie ujawniono zbyt wiele - poza tym, że premiera planowana jest na rok 2025.

Wygląda więc, że polska firma nie może narzekać na brak pracy. Studio zdobyło solidny kredyt zaufania po tym, jak stworzyło całkiem udaną produkcję The Medium. Teraz gracze czekają na kolejną pozycję od deweloperów z Krakowa, jaką będzie remake kultowego Silent Hill 2.