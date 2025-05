2. sezon Hawkeye’a niepewny? Jeremy Renner odmówił Disneyowi – znamy powód

fot. Marvel

Jeremy Renner udzielił nowego wywiadu w High Performance, w którym poruszono temat drugiego sezonu Hawkeye'a, o którym plotki krążą od miesięcy. Wiemy, że istnieją plany na nowe odcinki, ale nie jest pewne, czy powstaną. Jeremy Renner otwarcie przyznał, że odmówił propozycji Marvela.

Jeremy Renner porzuca Hawkeye'a?

Mogłoby się wydawać, że Jeremy Renner tym samym porzuca Hawkeye'a, ale nic konkretnego nie padło z jego ust. Powodem odmowy jest wynagrodzenie, ponieważ zaproponowano mu połowę sumy, którą zarobił za występ w pierwszym sezonie.

- Zaproponowali mi drugi sezon i połowę gaży z pierwszego sezonu. Odpowiedziałem im wprost: "Będę musiał pracować dwa razy ciężej za połowę kwoty i za połowę gaży mam spędzić osiem miesięcy na planie".

Aktor zasugerował, że ta mniejsza gaża mogła mieć związek z jego prawie śmiertelnym wypadkiem z początku 2023 roku, kiedy to przejechał go pług śnieżny.

- Pytam ich, "co? Dlaczego? Pomyśleliście, że jestem połową Jeremy'ego, bo mnie przejechało? Może dlatego chcecie mi zapłacić połowę tego, co zarobiłem w pierwszym sezonie?".

Jeremy Renner wyjaśnia, że to nie jest wina Marvela, ani ludzi pracujących w Marvel Studios.

- Przestrzegam, to nie Marvel. To bardziej Disney, a może nawet nie oni, a jacyś dusigrosze, księgowi, którzy tam pracują. Kazałem im spadać, bo to jest obraźliwa oferta. Nie mogliśmy się dogadać w tej sprawie.

Nie wyklucza powrotu do Hawkeye'a w przyszłości, ponieważ nadal kocha tę postać i chce ją grać. Podkreśla, że mimo to musi bronić siebie jako aktora.

Podkreślam, nie prosiłem o podwyżkę. Zapłaćcie mi tyle, ile dostałem w pierwszym sezonie. To demotywujące, że tak się nie stało, ale spoko.

Marvel Studios nie odpowiedziało na komentarz portalu Variety w tej sprawie.