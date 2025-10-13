Nowa gra twórców Wiedźmina z polskim dubbingiem. Sprawdzicie go na PGA 2025

fot. Rebel Wolves

Reklama

The Blood of the Dawnwalker to mroczne RPG akcji tworzone przez polskie studio Rebel Wolves, w którego skład wchodzą m.in. byli pracownicy CD Projekt RED. Akcja gry została osadzona w XIV-wiecznej Europie, a gracze będą śledzić losy Coena, młodego mężczyzny przemienionego w tytułowego Dawnwalkera – człowieka za dnia i wampira w nocy. Twórcy zapowiadają rozbudowany, brutalny system walki oraz świat, w którym podejmowane decyzje będą miały realne konsekwencje. Produkcja otrzyma również polski dubbing, a już wkrótce pojawi się pierwsza okazja, by usłyszeć go w akcji.

Firmy Bandai Namco Entertainment Europe oraz Cenega poinformowały, że demo The Blood of Dawnwalker z polskim dubbingiem zostanie zaprezentowane podczas targów Poznań Game Arena 2025. Na stoisku wydawcy będzie można zagrać także w dwa inne tytuły, które niedawno zadebiutowały na PC i konsolach – Little Nightmares III oraz Towa and the Guardians of the Sacred Tree.

Little Nightmares III - recenzja gry

PGA 2025 odbędzie się w dniach 24-26 października na terenie MTP w Poznaniu.