Nowa gra twórców Wiedźmina z polskim dubbingiem. Sprawdzicie go na PGA 2025

Odbywające się pod koniec października targi PGA 2025 będą pierwszą okazją, by sprawdzić demo Blood of the Dawnwalker z polskim dubbingiem. To jedna z trzech gier, jakie do Poznania zabierze Bandai Namco Entertainment Europe. 
Paweł Krzystyniak
The Blood of Dawnwalker fot. Rebel Wolves
The Blood of the Dawnwalker to mroczne RPG akcji tworzone przez polskie studio Rebel Wolves, w którego skład wchodzą m.in. byli pracownicy CD Projekt RED. Akcja gry została osadzona w XIV-wiecznej Europie, a gracze będą śledzić losy Coena, młodego mężczyzny przemienionego w tytułowego Dawnwalkera – człowieka za dnia i wampira w nocy. Twórcy zapowiadają rozbudowany, brutalny system walki oraz świat, w którym podejmowane decyzje będą miały realne konsekwencje. Produkcja otrzyma również polski dubbing, a już wkrótce pojawi się pierwsza okazja, by usłyszeć go w akcji.

Firmy Bandai Namco Entertainment Europe oraz Cenega poinformowały, że demo The Blood of Dawnwalker z polskim dubbingiem zostanie zaprezentowane podczas targów Poznań Game Arena 2025. Na stoisku wydawcy będzie można zagrać także w dwa inne tytuły, które niedawno zadebiutowały na PC i konsolach – Little Nightmares III oraz Towa and the Guardians of the Sacred Tree.

Little Nightmares III - recenzja gry

PGA 2025 odbędzie się w dniach 24-26 października na terenie MTP w Poznaniu.

Źródło: informacja prasowa

Co o tym sądzisz?
