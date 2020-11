Bloodshot - powstanie sequel filmu? Jest potwierdzenie

fot. Sony Pictures

Bloodshot to superbohaterski film, który jest oparty na komiksie o tym samym tytule. Opowiada historię Raya Garrisona, żołnierza, który został przywrócony do życia za pomocą eksperymentalnego programu o nazwie Bloodshot. Dzięki zastrzykowi jego krew jest wypełniona nanobotami, które sprawiły, że stał się niezniszczalny i supersilny.

Film z Vin Dieselem w roli głównej trafił do kin na początku marca 2020 roku. Z powodu wybuchu pandemii koronawirusa i zamykania kin produkcja zarobiłam tylko 33,48 mlionów dolarów na całym świecie (przy budżecie 45 mln dolarów). Szybko też trafiła do dystrybucji cyfrowej, dzięki czemu przyniosła zyski.

Bloodshot jednak nie cieszył się uznaniem krytyków. Uzyskał od recenzentów tylko 30% świeżości w serwisie Rotten Tomatoes, choć widzowie ocenili go pozytywnie w 78%. Mimo to Dan Mintz, dyrektor DMG Entertainment, potwierdził, że w planach jest sequel Bloodshot. Uważa, że film odniósł duży sukces i cieszy się uznaniem wielu ludzi, a wyniki finansowe filmu trudno porównywać do tych z czasów sprzed pandemii.

Czy Vin Diesel i wszyscy ci ludzie będą nadal to kontynuować? Tak, ponieważ [film] poradził sobie dobrze, a także reakcje [ludzi] były dobre. Po prostu nastąpiły one w mało przejrzystym obszarze w odróżnieniu do miarodajnych liczb w box office.