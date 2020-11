Fantastyczne Zwierzęta 3 - kulisy zwolnienia Johnny'ego Deppa. Co z wynagrodzeniem?

fot. Warner Bros.

6 listopada 2020 roku Johnny Depp ogłosił na Instagramie, że został poproszony przez Warner Bros. o zrezygnowanie z roli Grindelwalda w filmie Fantastyczne zwierzęta 3. Sam aktor zdążył nakręcić tylko jedną scenę, bo szybko musiał opuścić plan, by zająć się sądowymi bataliami, które dotyczą oskarżeń o relację z Amber Heard. Studio ogłosiło, że Grindelwalda zagra nowy aktor.

Na pewno nie będzie to Colin Farrell, który był "przebraniem" Grindelwalda w pierwszej części, ponieważ aktor spędzi kilka miesięcy na planie Batmana i nie będzie fizycznej możliwości pogodzić dwóch tak dużych ról. Warner Bros. chce wrócić na plan Fantastycznych Zwierząt 3 tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.

Dziennikarz Variety zwraca uwagę, że problem z Deppem był już przy filmie Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda. Fani głośno wygłaszali swój sprzeciw przeciwko temu castingowi, ale nic z tym nie zrobiono. Jak donosi portal, to zmieniło się teraz, ponieważ korporacja AT&T dokonała fuzji z Time Warner, czego efektem stało się WarnerMedia. Nowe władze mają po prostu inne podejście do różnych spraw i przede wszystkim chcą ucinać powiązania z jakimikolwiek kontrowersjami. To jednak staje się zastanawiające, bo jak dziennikarz słusznie zauważa, Warner Bros. kompletnie nie odniósł się do kontrowersji związanych z Ezrą Millerem po wydarzeniach z kwietnia 2020 roku. Wówczas do sieci trafiło dziwne wideo, w którym dusi kobietę. A Miller nie tylko gra w filmie Fantastyczne Zwierzęta 3, a także we Flashu.

Jak donosi The Hollywood Reporter Johnny Depp dostanie pełne wynagrodzenie za swój zerwany kontrakt. Tak został on skonstruowany, że w wypadku braku realizacji filmu lub ewentualnego pożegnania się z jego osobą, aktor dostanie całą zapłatę. Dodają, że decyzję ostatecznie podjął Toby Emmerich na skutek wyroku sądu. Chodzi o to, że przez ten wyrok wszystkie media na świecie mogą mówić o Deppie jako o osobie bijącej żonę, a to dla studia przy promocji filmu byłby PR-owy koszmar.

Całą sytuacja doprowadziła do opóźnienia premiery na 15 lipca 2022 roku.