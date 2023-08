Blue Beetle klapą w box office. Jak radzą sobie Barbie i Oppenheimer?

fot. materiały prasowe

Blue Beetle zajmuje pierwsze miejsce w amerykańskim box office z rozczarowującym wynikiem 25,4 mln dolarów. Jest to kwota mniejsza niż szacowano, bo oczekiwano 30 mln dolarów. Tym samym po wielu tygodniach udało się zrzucić Barbie z pierwszego miejsca w zestawieniu. Na świecie film DC też radzi sobie słabo: zebrał 18 mln dolarów z 63 krajów. Razem na koncie ma 43,4 mln dolarów przy budżecie 104 mln dolarów (koszty promocji podobno są ekstremalnie niskie).

Zgodnie z oczekiwaniami aż 39% widzów w Ameryce Północnej to Latynosi, więc jest to największa liczba. Osoby rasy białej to 27%. Problemem jest ocena widzów, która według Comscore badającego reakcje po wyjściu z kina jest na poziomie B+. Nie jest to optymistyczne dla potencjalnych niskich spadków frekwencji, które Blue Beetle musi mieć, jeśli miałby na siebie zarobić. Dlatego oczekuje się, że tego nie zrobi i skończy się czwartą z rzędu klapą filmu opartego na komiksach DC.

Barbie - box office

Barbie w piątym weekendzie wyświetlania nadal radzi sobie fenomenalnie z wynikiem 21,5 mln dolarów. Razem ma 567,2 mln dolarów. Na świecie również świetnie z wynikiem 26,7 mln dolarów. Łącznie na koncie ma 1 mld 279 mln dolarów przy budżecie 128 mln dolarów.

Oppenheimer - box office

Oppenheimer też nie zwalnia, osiągając 10,6 mln dolarów wpływów w Ameryce Północnej (razem ma 285,2 mln dolarów). Film pobił rekordy podczas otwarcia w Korei Południowej i dzięki temu jest najpopularniejszym tytułem poza Ameryką Północną. Zebrał 32 mln dolarów z 80 krajów (razem 432,6 mln dolarów). Łącznie na koncie ma 717,8 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów.

Na piątym miejscu debiutuje nowość w postaci komedii dla dorosłych o psach pod tytułem Spuszczone ze smyczy. Film zebrał w Ameryce Północnej kwotę 8,3 mln dolarów. Na świecie dopiero będzie mieć premierę w większych rynkach, a z 21 mniejszych zebrał 2 mln dolarów. Łącznie na koncie 10,3 mln dolarów przy budżecie 43 mln dolarów.