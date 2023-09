Blue Beetle online. Film szybciej na VOD, niż się spodziewamy?

fot. materiały prasowe

Blue Beetle to najnowsza produkcja DC, która na ten moment osiąga dość słabe wyniki box office. Podobnie jak inne filmy od Warner Bros., docelowo pojawi się na HBO Max, ale wcześniej wejdzie do platform VOD, w których można zakupić lub wypożyczyć wersję cyfrową za określone pieniądze. Wygląda na to, że wydarzy się to prędzej, niż większość przypuszczała.

Blue Beetle online - kiedy premiera?

Według portalu Where To Watch, Blue Beetle zostanie udostępniony do wypożyczenia lub zakupu w Ameryce Północnej już 19 września 2023 roku. Będzie to równo 32 dni po premierze kinowej. W podobnym czasie pojawił się Flash na platformach VOD. Nie pobija to rekordu Shazam! Gniew bogów, który ukazał się w formie elektronicznej zaledwie 21 dni po światowej premierze. Na ten moment jest to tylko premiera w Ameryce Północnej. To oznacza, że w Polsce powinien ukazać się niedługo później.

Patrząc na wyniki box office wszystkich trzech filmów, ich szybkie pojawienie się na platformach streamingowych nie zaskakuje. Tymczasem Barbie, najlepiej sprzedający się film Warner Bros., pojawi się na serwisach VOD dopiero po 53 dniach od premiery.

Jeśli chodzi o HBO Max, Flash zadebiutował tam po 70 dniach od premiery kinowej, a Shazam 2 po 67. W związku z tym, przewiduje się, że Blue Beetle zawita na platformie 25 października 2023 roku. Trzeba pamiętać, że jest to jeszcze nieoficjalna data, zatem film może pojawić się jeszcze wcześniej lub później.

Blue Beetle - film dostępny do obejrzenia w kinach.