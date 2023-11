Blue Beetle online. Data premiery filmu w HBO Max

fot. materiały prasowe

Blue Beetle zadebiutuje w Polsce w HBO Max już 17 listopada 2023 roku, czyli za tydzień. Wówczas będzie można film obejrzeć w ramach subskrypcji platformy streamingowej.

Przypomnijmy, że jest to produkcja oparta na komiksach DC, która sama w sobie nie jest częścią uniwersum DCU budowanego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Jednakże postać superbohatera grana przez aktora znanego jako Xolo Maridueña będzie już częścią budowanego świata.

Film zebrał w kinach w box office 129,2 mln dolarów przy budżecie 104 mln dolarów. Nie osiągnął on więc sukcesu komercyjnego i przyniósł straty finansowe. Nie zapominajmy, że tylko określony procent ze sprzedaży biletów do kin idzie do kieszeni producentów, więc aby wyjść na zero, musieliby przekroczyć 200 mln dolarów w skali globalnej.

Blue Beetle - opis fabuły

Jaime Reyes (Xolo Maridueña) wraca do domu po skończeniu studiów. Jest pełny aspiracji na przyszłość, ale jego rodzinny dom nie jest taki sam, jak go zostawiał. Gdy szuka swojego miejsca na świecie, los sprawia, że nieoczekiwanie Jaime staje się właścicielem tajemniczego pradawnego artefaktu z kosmiczną biotechnologią. Dzięki niemu staję się tytułowym Błękitnym Skarabeuszem. Jaime zostaje przez niego wybrany i takim sposobem dostaje od niego potężną zbroję i nadludzkie moce.

