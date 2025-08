Komedia sprzed 19 lat powróci jako serial Apple TV+. Nikt nie powiedział reżyserce oryginału

fot. Sony Pictures Releasing

Reklama

Variety podaje, iż Apple TV+ rozpoczyna prace nad serialową wersją kultowej komedii romantycznej z 2006 roku, czyli Holiday. Oryginalny film został wyreżyserowany i napisany przez Nancy Meyers i był nie lada hitem w swoim czasie, który choć nie przypadł do gustu krytyków (51% przychylnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes) to spodobał się publiczności (80%). Holiday nieźle sobie poradziło w box office, osiągając 205 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 85 mln dolarów.

Ranking absurdalnych parodii w stylu Nagiej broni. Komedie tak głupie, że aż genialne!

Krissie Ducker ma napisać serial dla Apple TV+ i być producentką wykonawczą. Rob Delaney został konsultantem. Oryginalna obsada prawdopodobnie nie powróci do projektu, ponieważ ten ma czerpać inspiracje z samego pomysłu, ale użyć innych, nowych postaci. Oznacza to, że historia ponownie będzie opowiadać o dwóch kobietach, które zamieniają się domami w trakcie świąt i w ten sposób znajdują miłość. W oryginalnym filmie brali udział: Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law oraz Jack Black.

Co ciekawe, Nancy Meyers nie miała pojęcia, że taki projekt powstaje. Doniesienia mediów były dla niej pierwszym spotkaniem z taką informacją, co przyznała za pośrednictwem swojego Instagrama. Oznacza to, że nawet się z nią nie skontaktowano w tej sprawie, a sama reżyserka i scenarzystka oryginału nie będzie zaangażowana w powstawanie nowego serialu.

To dla mnie nowa informacja. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, gdy otworzyłam Instagrama i to było pierwsze, co zobaczyłam.

Najlepsze komedie romantyczne wg Rotten Tomatoes

Czy Holiday znajduje się na liście?