Blue Beetle - fani oburzeni nazwaniem Batmana faszystą. Co na to Xolo Maridueña?

W filmie Blue Beetle w tytułową postać wciela się amerykański aktor Xolo Maridueña. Po opublikowaniu zwiastuna nadchodzącej produkcji, w którym Batman został nazwany faszystą, Maridueña odpowiedział urażonym fanom.

Nie mogę ujawnić, czy wymieniano więcej superbohaterów, ale Batman jest oczywiście w zwiastunie i myślę, że poznamy pewnych superbohaterów i opinie na ich temat oczami rodziny.

Aktor odniósł się także do zdenerwowania fanów po usłyszeniu fragmentu obrażającego Batmana.

Jeśli odczuwasz to w ten sposób, taki był cel. Jeśli się z tym zgadzasz lub jeśli się nie zgadzasz, to zostało to tam umieszczone z jakiegoś powodu. Wszyscy ludzie, którzy mają w domu kapliczki Batmana, mogą je wciąż tam mieć i nie muszą się martwić - uspokajał Maridueña.

Zdanie, o którym mowa wypowiedział wujek Rudy (George Lopez), w którym to porównał uwielbianego przez wielu Batmana do faszysty.

Blue Beetle - reżyser filmu o komentarzach wujka Rudy'ego

Angel Manuel Soto, reżyser Blue Beetle, zapewniał w jednym z wywiadów, że komentarze wujka Rudy'ego nie odzwierciedlają przekonań ekipy filmowej.

Zawsze chcieliśmy bawić się sposobem, w jaki Rudy mówi o innych superbohaterach – mówił Soto.

Więc ludzie, którzy się na to wściekliście, dajcie nam szansę. Po prostu staramy się dobrze bawić postaciami, które kochamy. Wszyscy w naszym filmie kochają Batmana, Supermana i Flasha i oczywiście krytykujemy ich wszystkich, tak jak wszyscy powinniśmy, ale to nie znaczy, że nienawidzimy Batmana - wyjaśniał Soto.

Blue Beetle ma mieć premierę 18 sierpnia.