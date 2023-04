Bo się boi - film już w polskich kinach. To szaleństwo twórcy Midsommar i Hereditary

fot. materiały prasowe

Bo się boi to szalona gatunkowa mieszanka i jeden z najdziwniejszych filmów 2023 roku. Każdy, kto oglądał poprzednie tytuły Ariego Astera, jak Midsommar oraz Hereditary, wie, że to wybitny filmowiec, którego podejście do opowiadania historii jest nietuzinkowe. Jego kino dzieli, ale zarazem gwarantuje coś świeżego i nietypowego. Już można go oglądać na ekranach polskich kin.

Bo się boi - zwiastun

Beau is Afraid - obsada

Główną rolę gra Joaquin Phoenix. W obsadzie są również Nathan Lane, Amy Ryan, Stephen McKinley Henderson (Causeway), Hayley Squires (The Essex Serpent), Denis Ménochet (Peter von Kant), Kylie Rogers (Yellowstone), Parker Posey (Tales of the Walking Dead) oraz Pattie LuPone (American Horror Story).

Beau is Afraid

Bo się boi - opis

Beau się boi. Bo życie go przytłacza. Bo świat jest niebezpieczny. Bo każdy ciągle czegoś od niego chce. Bo mamie będzie przykro, jak nie przyjedzie w odwiedziny, a on by wolał siedzieć w wannie. Niewyobrażalny splot zdarzeń zmusza go jednak do konfrontacji z własnymi lękami. Po drugiej stronie jego strachów czeka prawdziwe życie i niezwykła, widowiskowa, pełna przygód podróż.