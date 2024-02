Trwa walka o Boba Budowniczego. Studia filmowe i serwisy streamingowe ubiegają się o nową animację Mattela

fot. materiały prasowe

Bob Budowniczy wkroczy na duży ekran. Za pełnometrażowy film o tym bohaterze odpowiadać będzie ShadowMachine. Producentką tego projektu została Jennifer Lopez, a Anthony Ramos użyczy Bobowi głosu. Studia filmowe oraz streamerzy dostrzegli potencjał w animacji, która ma ogromne znaczenie dla społeczności latynoskiej.

Ostra licytacja o Boba Budowniczego

Odkąd Mattel dał zielone światło projektowi, trwa zaciekła licytacja. Portal Deadline informuje, że złożono już oferty. Bob Budowniczy cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony Netfliksa, Amazon MGM Studios, DreamWorks Animation i innych.

Co ciekawe, to Ramos wpadł na pomysł stworzenia historii o Bobie Budowniczym, której akcja rozgrywałaby się w Puerto Rico. Bohater wybiera się tam, aby wykonać ważną pracę na budowie. W międzyczasie będzie próbował poradzić sobie z problemami mającymi wpływ na całą występ. Dopadną go również rozterki moralne, w których zastanawiać się będzie, co to znaczy budować. Według oficjalnego opisu podróż Boba będzie celebracją życia i natywnych mieszkańców karaibskich narodów.

Serial animowany o Bobie Budowniczym doczekał się 12 sezonów, a jego finał nastąpił w 2011 roku.