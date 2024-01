Bob Budowniczy – powstaje animowany film z gwiazdą Transformersów. Jennifer Lopez producentką

fot. materiały prasowe

Reklama

Bob Budowniczy zmierza na duży ekran. Kultowy bohater znany z serialu z 1999 roku doczeka się pełnometrażowego filmu. Mattel Films dało zielone światło projektowi, którego producentką jest Jennifer Lopez. Głosu głównemu bohaterowi użyczy Anthony Ramos, aktor znany z Hamiltona, In the Heights: Wzgórza marzeń oraz Transformers: Przebudzenie bestii.

Bob Budowniczy - Anthomy Ramos użyczy głosu głównemu bohaterowi

Film przedstawi historię Roberto (znanego jako Bob), który udaje się do Puerto Rico, aby wykonać ważną pracę na budowie. Bohater będzie próbował poradzić sobie z problemami mającymi wpływ na całą występ. Dopadną go również rozterki moralne, w których zastanawiać się będzie, co to znaczy budować. Według oficjalnego opisu podróż Boba będzie celebracją życia i natywnych mieszkańców karaibskich narodów.

Produkcją oprócz Lopez zajmą się również Alex Bulkley i Corey Campodonico z ShadowMachine, Elaine Goldsmith-Thomas i Benny Medina dla Nuyorican oraz Anthony Ramos. Reżyser nie jest jeszcze znany. Scenariusz napisze Felipe Vargas.

Data premiery filmu o Bobie Budowniczym nie jest znana. Nie wiadomo również, która wytwórnia będzie odpowiadać za kinową dystrybucję.