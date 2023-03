Bohaterki skrzywdzone przez scenarzystów. Zrujnowane kariery, niechciane ciąże i nagłe śmierci

fot. materiały prasowe

Scenarzyści często zmieniają wizję na daną postać. Początkowo rozwijają sylwetkę bohatera w jednym kierunku, żeby potem całkowicie zboczyć z torów. W ten sposób wiele wątków ciekawie zapowiadających się postaci zostaje zakończonych z rozczarowującym akcentem. Dzień Kobiet to świetny pretekst do tego, by poznać bohaterki, którym scenarzyści namieszali w życiu. Zobaczcie, kto znalazł się w naszej galerii.

W poniższym zestawieniu przytoczone zostały przykłady serialowych oraz filmowych bohaterek, których los nie oszczędzał. Wielokrotnie powodem ich rozczarowania życiem była nagła ciąża, która kłóciła się z pierwotnym postanowieniem – czyli całkowitym oddaniem się karierze. W innych przypadkach scenarzyści postanowili zniszczyć reputację postaci, skonfrontować je ze zdradą, a w ostateczności uśmiercić. Zdarzało się, że zignorowano długi i męczący proces rozwoju bohaterki i przywracano jej dawne, nieporządne cechy. Niektóre z rozwiązań wydają się bardzo absurdalne. Naprawdę szkoda, że nie pozwolono tym postaciom rozwijać się według wcześniejszych postanowień.

Bohaterki skrzywdzone przez scenarzystów

Sprawdźcie sami, o jakich bohaterkach mowa.