Napięcie będzie tylko rosnąć. Michael Fassbender zapowiada 2. sezon thrillera

Michael Fassbender, który jest zarówno gwiazdą jak i producentem wykonawczym Agencji, opowiedział o 2. sezonie. Z jego słów wynika, że będzie jeszcze bardziej emocjonująco.

Napięcie i ryzyko rosną przez cały czas i nawet przez chwilę się nie zatrzymują” zapowiedział Michael Fassbender „2. sezon nie odpuszcza. Ściany się wznoszą, a uścisk imadła jest coraz mocniejszy.” zapowiedział, który w serialu Agencja gra szpiega.

Aktor dodał, że produkcja nagradza widzów za śledzenie złożonych postaci i ich relacji. Jego zdaniem zachęca ich do bycia uważnymi i podążania za wskazówkami.

Richard Gere powiedział za to, że zdanie aktorów liczy się na planie Agencji. Powołał się na sytuację, w której jego postać miała w jednej ze scen wspomnieć o swojej żonie. Aktor powiedział scenarzystom, że to ktoś, kto albo nie miałby partnerki, albo nie mówiłby o niej głośno z imienia i nazwiska. Dodał, że inspirowały go matka i ciotka, które były urzędniczkami państwowymi i traktowały swoją pracę bardzo poważnie.

Podczas budowania tej postaci myślałem, że tak, jest biurokratą, ale robi to w służbie czegoś większego niż biurokracji i stara się wykonywać swoje obowiązki w pewnym sensie z honorem. To właśnie widziałem wśród tych ludzi. Powtarzam, nie nie uogólniam, ale tak mnie wychowano, by to zrozumieć.

Agencja szybko po premierze otrzymała zielone światło na 2. sezon. Nie wiadomo jednak, kiedy zobaczymy kontynuację. Na razie nie ustalono konkretnej daty. Będziemy Was informować na bieżąco.