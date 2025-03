Nowa rola Zendayi ujawniona! Wcieli się w... legendarną piosenkarkę

fot. materiały prasowe

Be My Baby to kolejny film, w którym w główną rolę wcieli się Zendaya. Studio A24 ujawniło już kilka szczegółów dotyczących tej produkcji.

Be My Baby – co wiadomo?

Reżyserem został Barry Jenkins (Mufasa: Król Lew, Moonlight), a scenarzystą – Dave Kajganich (Nienasycony, Smętarz dla zwierzaków).

Fabuła skupi się na życiu gwiazdy muzycznej Ronnie Spector, w której rolę wcieli się Zendaya. Według źródeł, wraz z Jenkinsem chcieli współpracować już od jakiegoś czasu i ustalili wspólną wersję opowiedzenia tej historii już wcześniej – skupimy się na problemach Ronnie z kłopotliwym producentem muzycznym Philem Spectorem i nie będzie to typowy film biograficzny.

Producentami filmu z ramienia A24 będą Marc Platt, Adam Siegel, Mark Itkin, Tom Shelly oraz Zendaya. Jonathan Greenfield będzie producentem wykonawczym. Pierwotnie miała być nim sama Spector i przed śmiercią wyznaczyła już Zendayę do zagrania jej samej. Jako producenci dołączą też Adele Romanski oraz Mark Ceryak, którzy już wcześniej współpracowali z Jenkinsem przy filmie Pastel.

