Bond - zanim obsadzony zostanie Agent 007, producenci chcą wybrać złoczyńcę

fot. MGM/EON Productions

W tym roku obchodzimy 60. rocznicę powstania serii filmowej o Bondzie, więc przy tej okazji producenci mają liczne okazje do porozmawiania z mediami. Jakiś czas temu przytaczaliśmy wypowiedzi producentów, Barbary Broccoli i Michaela G. Wilsona, którzy zdradzili między innymi, że szukają do roli Bonda aktora, który będzie w stanie portretować ją na ekranie przez przynajmniej dziesięć lat. Teraz w rozmowie z The Hollywood Reporter ujawnili też, że zanim pomyślą o wybraniu protagonisty, kluczowe będzie zdecydowanie się na rodzaj historii i antagonisty.

Dziennikarz zapytał też producentów o to, jak na serię może wpłynąć śmierć królowej Elżbiety II, w końcu Bond od zawsze pracował w tajnej służbie Jej Królewskiej Mości. Broccoli potwierdza, że teraz Bond będzie pracował dla króla i kraju, jako zawsze lojalny sługa brytyjskiego rządu.

To klasyczny bohater, który troszczy się o świat i dba o ludzkość bardziej niż o swoje osobiste pragnienia. To bardzo smutny czas w Wielkiej Brytanii, oczywiście jest to wielki czas przemian, ale z pewnością pozostawiła po sobie bardzo niezwykłą spuściznę.

Ponownie odpowiedzieli na pytania dotyczące castingu. Producenci chcą jednak najpierw mieć przekonanie, że wiedzą, w jaką stronę chcą iść z nowym filmem, a dopiero potem zdecydować się na wybory aktorskie. Dziennikarz zapytał, jakie przemiany obecnie w społeczeństwie mogłyby znaleźć swoje odniesienie w nowej serii o Bondzie.

Trudno to przewidzieć - mówi Broccoli. - Zawsze siadamy z naszymi scenarzystami i zaczynamy od zastanowienia się "czego boi się świat?". Zaczynamy od myślenia o tym, "kto jest odpowiednim czarnym charakterem dla Bonda?". Staramy się skupić na tym jak na czymś w rodzaju niezbędnego elementu historii, a potem sprawdzamy, z czym będzie się musiał zmierzyć Bond osobiście, a z czym wcześniej nie miał do czynienia. Tak więc ma on w filmach dwa duże problemy - jeden to ten geopolityczny, a drugi to ten osobisty.

fot. MGM/EON Productions

Na pytania o inne projekty związane z franczyzą odpowiadają, że na razie o tym nie myślą. Spodobało im się realizowanie dokumentów o serii, natomiast na ten moment skupiają się wyłącznie na kinowym doświadczeniu.