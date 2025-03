TOP 50 kultowych gier z lat 2000–2010, które każdy gracz wspomina z nostalgią

fot. materiały promocyjne

Gry, podobnie jak filmy czy muzyka, są nierozerwalnie związane z określonymi epokami w naszym życiu. Piosenki, które rozbrzmiewały na studenckich imprezach, bajki oglądane przed snem w dzieciństwie czy kultowe gry – wszystko to budzi wspomnienia i nostalgię. W czasach, gdy elektroniczna rozrywka była równie istotna jak zabawy na podwórku, niektóre tytuły na stałe zapisały się w naszej świadomości. Podążając tym tropem, wracamy do początku XXI wieku, by przypomnieć gry, które wtedy rządziły naszą wyobraźnią.

Wybranie 50 najlepszych gier z lat 2000-2010 nie było łatwym zadaniem – to dekada pełna kultowych tytułów, które na stałe zapisały się w historii elektronicznej rozrywki. Ostateczna lista powstała w oparciu o nasze doświadczenia, emocje oraz wiedzę, a kluczowym kryterium była średnia ocen na Metacritic. Dzięki temu możecie sprawdzić, które produkcje z tego okresu zdobyły największe uznanie. Jeśli ranking przypadnie Wam do gustu, chętnie przygotujemy kolejne – może czas na podróż do lat dziewięćdziesiątych?

TOP 50 kultowych gier z lat 2000–2010

50. Mafia II (2010 PC, Xbox 360, PS3) - 74% Gangsterska historia w klimacie lat 40. i 50., z niesamowicie napisanym scenariuszem i klimatem rodem z „Ojca Chrzestnego". Zobacz więcej

