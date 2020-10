Borat 2 - Amazon chwali się wysokimi wynikami oglądalności

Amazon Prime Video

Kolejny film o Boracie, którego oryginalny tytuł brzmi Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan, jest sequelem komedii z 2006 roku. Historia ponownie koncentruje się na przygodach fikcyjnego kazachskiego dziennikarza telewizyjnego o imieniu Borat, w którego wciela się Sacha Baron Cohen. Film trafił na platformę streamingową Amazon Prime Video 23 października 2020 roku.

Według Amazon kontynuacja hitu sprzed 14 lat cieszy się ogromną popularnością na platformie. Mowa tu o "dziesiątkach milionów", ale nie podano konkretnych liczb. Na całym świecie platforma posiada ponad 150 milionów użytkowników. Dyrektorka Amazon Studios, Jennifer Salke, w swoim oświadczeniu napisała:

Sacha po mistrzowsku wyreżyserował jeden z najlepiej przyjętych filmów w tych bezprecedensowych czasach, pokazując to, co w nas jest najlepsze i najgorsze, przechodząc z jednej oburzającej sceny do drugiej. Ale fundamentem filmu Borat 2 jest podnosząca na duchu historia relacji ojca z córką, a także wzmocnienie pozycji kobiet pokazane w przekomiczny i satyryczny sposób. Dzięki tak wielkiej globalnej premierze tej franczyzy, stało się jasne, że nasi klienci na całym świecie potrzebują treści, które są zarówno istotne, jak i dostarczają rozrywki.

Borat 2 w serwisie Rotten Tomatoes ma 85% pozytywnych recenzji przy 224 opiniach. Wśród widzów posiada 71% świeżości.

Kolejny film o Boracie - film dostępny jest na Amazon Prime Video.