Filmy 2021 - najbardziej oczekiwane tytuły według Rotten Tomatoes

Rok 2020, jak wszyscy wiemy, jest rokiem pod naprawdę wieloma względami bardzo trudnym dla mieszkańców całego globu. Cierpią ludzie - zdrowotnie i zawodowo, a jedną z najbardziej poszkodowanych branż jest, siłą rzeczy, branża rozrywkowa. Kina stoją zamknięte lub upadają, kolejne premiery wyczekiwanych hitów wędrują prosto na platformy streamingowe lub są przesuwane na kolejny rok. Nowe daty kinowych debiutów wciąż nie są niczym pewnym - nie wiemy, jak będzie wyglądała nasza rzeczywistość w roku 2021, jak funkcjonować będzie społeczeństwo, nie mówiąc już o tym, że nie mamy pojęcia, kiedy (i czy w ogóle) kina zaczną funkcjonować tak, jak przed pandemią koronawirusa.

Póki co musimy trzymać się tego, co dotychczas zostało ustalone - nie mamy bowiem innego wyjścia. Serwis Rotten Tomatoes opublikował listę najbardziej oczekiwanych premier filmów, które - póki co - mają mieć miejsce w 2021. To imponujące, jak wiele się ich nagromadziło - jest iż ach 67! Poniżej prezentujemy Wam pełną listę, która dobitnie uzmysławia, jak dużo ważnych filmowych propozycji ma w najbliższej przyszłości ujrzeć światło dzienne. Z uwagi na wyżej wspomnianą niepewność w związku z funkcjonowaniem kin i ciągłą żonglerką datami premier, postanowiliśmy ich nie uwzględniać, a skupić się raczej na samej prezentacji przyszłorocznych (z założenia) tytułów w formie przeglądu, pamiętając, że część z nich z całą pewnością zaliczy kolejne opóźnienia. Oto one:

Filmy 2021 - najbardziej oczekiwane tytuły