Borat 2 - klip z filmu nawiązuje do debaty wiceprezydenckiej

fot. materiały prasowe

Borat 2, a właściwie Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan to nowy film o kultowym już reporterze z Kazachstanu, który został nakręcony w tajemnicy i pojawi się już w październiku na platformie Amazon Prime Video. W sieci pojawił się klip promujący film. Nawiązuje on do debaty wiceprezydenckiej Mike'a Pence'a. Wideo pojawiło się na oficjalnym koncie na Twitterze filmu jako sposób na złożenie "gratulacji" politykowi. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

https://twitter.com/KazakhstanGovt/status/1314020945665814529

W filmie rozpoznawalny już Borat będzie musiał działać pod przykrywką, by przeprowadzać kolejne wywiady. Dodajmy, że podczas zdjęć aktor co najmniej dwa razy nosił kamizelkę kuloodporną. W głównej roli występuje Sacha Baron Cohen.

Borat 2 - premiera na Amazon Prime Video 23 października.