Borat 2 - reporter stosuje własne protokoły bezpieczeństwa w programie Jimmy'ego Kimmela. Zobacz zabawne wideo

fot. materiały prasowe

Borat 2 a raczej Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan to nowy film o kultowym już reporterze z Kazachstanu. Sacha Baron Cohen, który gra główną role w filmie promował produkcję w programie Jimmy'ego Kimmela. Aktor przybył do studia jako Borat i postanowił zastosować swoje osobliwe środki bezpieczeństwa przed koronawirusem między innymi dziwną ankietę, której poddał prowadzącego. Dla przykładu jedno z pytań w niej brzmiało: Jako członek hollywoodzkiej elity piłeś kiedykolwiek niepasteryzowaną krew dzieci?. Wideo z wizyty Borata w programie możecie obejrzeć poniżej.

W filmie rozpoznawalny już Borat będzie musiał działać pod przykrywką, by przeprowadzać kolejne wywiady. Dodajmy, że podczas zdjęć aktor co najmniej dwa razy nosił kamizelkę kuloodporną.

Borat 2 - premiera na Amazon Prime Video 23 października.