Borat 2 - Sacha Baron Cohen przekazał 100 tys. dolarów na kościelną zbiórkę dla opiekunki z filmu

Amazon

Niedawno na Amazonie zadebiutował film Borat 2, tymczasem teraz jego twórca, Sacha Baron Cohen, udowodnił, że ma wielkie serce. Filmowiec przekazał 100 tys. dolarów na kościelną zbiórkę funduszy dla Jeanise Jones - kobiety, która w filmie wcieliła się w rolę opiekunki córki Borata.

Zbiórkę funduszy zorganizował pastor wspólnoty kościelnej, do której przynależy Jeanise Jones. Zawsze zaangażowana w sprawy kościelne kobieta z powodu pandemii koronawirusa została teraz bez pracy. Zbiórkę postanowił wspomóc Sacha Baron Cohen kwotą 100 tysięcy dolarów. Łącznie udało się zebrać 128 tysięcy dolarów. Jednak na prośbę Jeanise Jones, środki przekazane przez filmowca nie trafią do kieszeni samej zainteresowanej. Zostaną za to przekazane społeczności Oklahoma City na schronienie, jedzenie i innego rodzaju wsparcie potrzebujących.

Ten gest zrobił na mnie duże wrażenie, ale nie byłem nim zaskoczony. Wiedziałem, że Sacha Baron Cohen ma wielkie serce - powiedział pastor Derrick Scobey.

Pastor Scobey zapowiedział, że żadna część zebranych pieniędzy nie trafi na konto samego kościoła.