Borderlands 3 zmieni się w western. Zapowiedziano dodatek Bounty of Blood: A Fistful of Redemption

2K Games

Zapowiedziano, że Borderlands 3 doczeka się kolejnego fabularnego rozszerzenia. To zatytułowane będzie Bounty of Blood: A Fistful of Redemption i przeniesie graczy w klimaty rodem z westernów. W dodatku trafimy na planetę Gehenna i zmierzymy się z gangiem The Devil Riders. Nie zabraknie też nowych postaci niezależnych, a także kolejnych elementów wyposażenia i broni. Nowością będzie też zupełnie nowy pojazd - JetBeast.

Bounty of Blood: A Fistful of Redemption ma zadebiutować 25 czerwca na wszystkich platformach (PC, PlayStation 4, Xbox One i Google Stadia) i będzie dostępne zarówno w sprzedaży osobno, jak i w ramach przepustki sezonowej. Wcześniej, bo 4 czerwca, wszyscy posiadacze gry otrzymają darmową aktualizację, która wprowadzi nowe wydarzenie Takedown. Twórcy zapowiadają, że ma ono być "ostatecznym testem dla umiejętności i wyposażenia graczy".

Poniżej znajdziecie długie wideo, w którym twórcy zapowiadają i omawiają nową zawartość.