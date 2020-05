Monstrum – horror z proceduralnie generowanymi lokacjami trafił na konsole

Junkfish Limited

Monstrum to survival-horror, który zadebiutował na PC w 2015 roku i spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem – 90% posiadaczy gry na Steam ocenia ten tytuł pozytywnie. Prawdopodobnie wynika to z kilku ciekawych rozwiązań, które sprawiają, że dzieło deweloperów z Team Junkfish wyróżnia się na tle konkurencji. Największą nowością są tutaj proceduralnie generowane poziomy, dzięki czemu każda rozgrywka wygląda tutaj nieco inaczej. Doskonale łączy się to z nieodwracalną śmiercią – jeśli zginiemy, to konieczne jest rozpoczęcie całej przygody od nowa, ale już z innym układem lokacji.

Gracze natrafią tutaj na trzy różne bestie, z których każda zachowuje się unikatowo. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie zachowywanie się i korzystanie z dostępnych przedmiotów w celu przechytrzenia tytułowego potwora

Teraz z tytułem tym mogą zapoznać się także gracze konsolowi. Monstrum jest już bowiem dostępne na PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch.