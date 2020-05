Total War: Warhammer II – Henry Cavill doczekał się własnej postaci w grze

SEGA

Henry Cavill, aktor znany m.in. z serialu Wiedźmin czy filmów Mission: Impossible – Fallout i Kryptonim U.N.C.L.E. wielokrotnie podkreślał, że sam jest graczem, a jedną z jego ulubionych serii jest Total War. Jej twórcy postanowili więc zrobić mu niespodziankę i w najnowszym dodatku do gry Total War: Warhammer II umieścili bohatera, który nazywa się… Cavill.

Co więcej, wirtualny Cavill posiada specjalną cechę, która zwie się White Wolf. To wyraźne nawiązanie do postaci Geralta z Rivii, który przez driady i elfy nazywany jest Gwynbleidd, czyli właśnie Biały Wilk. Reżyser gry, Richard Aldridge dodatkowo potwierdza, że nie jest to przypadek, a celowy zabieg.

Kiedy zobaczyłem, że pan Cavill wspominał o graniu w Total War: Warhammer i malowaniu figurek w wolnym czasie uznałem, że fajnie byłoby przenieść go do świata gry, tak jak zrobiliśmy to z wieloma deweloperami na przestrzeni lat. Możecie tam znaleźć nawet mnie. Premiera The Warden and the Paunch była idealną okazją do dodania Henry’ego – mówi Aldridge.

Dodatek The Warden and the Paunch jest już dostępny na Steam. Rozszerzenie wprowadza do gry dwóch nowych lordów, a każdy wnosi do gry własne jednostki, cele i mechaniki.