Borderlands 3 z drugą przepustką sezonową. Kiedy premiera?

2K Games

Borderlands 3 to świetna kooperacyjna strzelanka, która stawia na dobrą zabawę, znakomity humor i mnóstwo broni. Tytuł ten zebrał naprawdę przyzwoite oceny, a już niebawem ukaże się na konsolach nowej generacji. To jednak jeszcze nie koniec niespodzianek. 2K Games zapowiedziało kolejną przepustkę sezonową, która zapewni graczom kolejne atrakcje, a przy tym też powód, by powrócić do gry po dłuższej przerwie.

Ujawniono też pierwsze informacje na temat Season Pass 2. Znajdą się w nim dwa większe dodatki oraz zestaw skórek, dzięki którym będziemy mogli zmienić wygląd grywalnych bohaterów. Nowa przepustka sezonowa zawierać będzie:

dodatek Designer’s Cut;

dodatek Director’s Cut;

zestaw skórek dla Vauly Hunterów.

W pierwszym DLC gracze otrzymają kolejne drzewko umiejętności oraz m.in. zupełnie nowy tryb gry nazwany Arms Race. Zawartość drugiego dodatku nie została ujawniona, ale na jego prezentację nie będzie trzeba czekać długo - ta ma się odbyć już 20 października.

DLC Designer’s Cut do gry trafi już 10 listopada. Rozszerzenie dostępne będzie do wydań na PC, PS4, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Później, w dniu debiutu PS5 na rynku, trafi również do tej wersji.