W Borderlands 3 zagramy na PS5 i Xbox Series S/X. Gra otrzyma aktualizację

2K Games

Borderlands 3 to bardzo udana odsłona serii, która spotkała się z uznaniem graczy oraz krytyków. Wiele osób powinna ucieszyć więc wieść, że tytuł ten będzie można ogrywać także na nadchodzących konsolach PS5 i Xbox Series S/X i to od dnia premiery, na dodatek w ulepszonej wersji. Wszystko to za sprawą aktualizacji, która wprowadzi szereg usprawnień w zakresie oprawy graficznej. Będzie ona w pełni darmowa dla wszystkich posiadaczy tego tytułu, a użytkownicy mogą liczyć na przeniesienie swoich postępów oraz wszystkich zakupionych dodatków.

Na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X gra ma działać w 60 klatkach na sekundę przy rozdzielczości 4K. Nie podano informacji, jak gra będzie wyglądała na słabszym modelu z rodziny Xbox Series.

Borderlands 3 zadebiutowało na rynku we wrześniu ubiegłego roku na PC, PS4 i Xbox One.