Borderlands 4 za 80$? Szef studia uważa, że to nie problem dla "prawdziwych fanów"

Niedawno w sieci zrobiło się głośno o wypowiedzi Randy’ego Pitchforda. Szef studia Gearbox został zapytany przez jednego z internautów o cenę gry Borderlands 4. Pitchford odpowiedział, że nie zależy to od niego, ale nawet jeśli gra będzie kosztować 80 dolarów, to „prawdziwi fani” i tak znajdą sposób, by ją kupić. Przywołał też sytuację z przeszłości — wspomniał, że w 1991 roku, pracując za minimalne wynagrodzenie, kupił grę Starflight na konsolę Sega Genesis właśnie za taką kwotę.

Słowa Pitchforda wywołały w sieci niemałą burzę. Temat stał się na tyle głośny, że na oficjalnym profilu twórcy pojawiło się nagranie z niedawnej sesji Q&A poświęconej Borderlands 4, zawierające dokładniejsze wyjaśnienia.

W dalszej części wypowiedzi Pitchford podkreślił, że cena gry zostanie wkrótce ujawniona, ale jej ustaleniem zajmuje się nie samo studio, lecz wydawca — firma Take-Two Interactive.

To dość dziwna sytuacja, ale nasza filozofia jest taka: chcemy, by ludzie kupowali nasze gry, bo to daje nam środki na tworzenie kolejnych. Jednocześnie zależy nam na tym, aby każdy, kto kupi i zagra w grę od Gearbox, miał pewność, że to on wyszedł na tym najlepiej. Niezależnie od ceny — ma czuć, że to była świetna inwestycja. To zasada, którą się kierujemy.

Wkrótce ustalimy cenę — i może ona odpowiadać nowym standardom wyznaczonym przez Nintendo i Microsoft. Może też być niższa. To zależy od ludzi z wydawnictwa.