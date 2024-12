Borderlands 4 bez "skibidi" i "hawk tuah"? Twórcy chcą ograniczyć toaletowy humor i odniesienia do memów

fot. 2K

Reklama

Borderlands to seria, która od lat słynie nie tylko z dynamicznej rozgrywki i mnóstwa sprzętu do zdobycia, ale także ze specyficznego humoru, nie zawsze najwyższych lotów. Twórcom zdarzało się także regularnie nawiązywać do popularnych wydarzeń czy memów. Okazuje się jednak, że nadchodząca odsłona, czyli Borderlands 4, może pod tym względem wyglądać nieco inaczej.

Sam Winkler, odpowiedzialny za narrację w studiu Gearbox, został zapytany o to, czy w grze możemy spodziewać się mroczniejszego i poważniejszego klimatu widocznego w zwiastunach. Winkler odparł, że nie może wypowiadać się na temat gry, ale przeszkadzała mu zbyt duża liczba "toaletowych" żartów w "trójce".

Nie mogę za bardzo mówić o zawartości Borderlands 4, ale podtrzymuje moje stanowcze zdanie na temat nadmiaru toaletowego humoru w BL3.

Twórca w bardzo mocnych słowach odniósł się również do pytań o popularne w ostatnich miesiącach memy.

Nie powiem, że nie będzie tam toalet, ale jeśli słowo "skibidi" trafi do gry na mojej warcie, to zapłaczę prawdziwymi łzami. Paul Tassi żartował, że będziemy mieli broń o nazwie Hawk 2A. Jeden z deweloperów zapytał mnie czy to prawda i miałem ochotę wsadzić dłoń do młynka na odpady w zlewie.

ROZWIŃ ▼

Borderlands 4 - premiera w 2025 roku.