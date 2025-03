fot. Netflix

Fani wciąż czekają na premierę 4. sezonu Wiedźmina, w którym w Geralta z Rivii wcielił się Liam Hemsworth. Australijski aktor zastąpił w tej roli Henry'ego Cavilla, który po trzech seriach odszedł z produkcji.

Początek zdjęć do 5. sezonu Wiedźmina

Czwarty sezon, do którego zdjęcia zakończyły się w październiku 2024 roku, trafi na platformę jeszcze w tym roku. Wiadomo też, że Netflix zamówił piątą serię, która ma zamknąć historię Geralta oraz Ciri. Teraz pojawiły się doniesienia z fanowskiej strony Redanian Intelligence, że właśnie rozpoczęły się prace na planie do finałowego sezonu serialu. Zdjęcie odbywają się w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki.

Według nowych informacji w ostatnim czasie Freya Allan pojawiła się na planie. Reszta obsady, w tym Liam Hemsworth, prawdopodobnie rozpocznie zdjęcia pod koniec tygodnia.

Przypomnijmy, że wcześniej serwis informował, że spin-off serialu pt. The Rats był również kręcony w tym samym miejscu. Projekt miał być prequelem dla Wiedźmina, który miał opowiadać o tytułowej grupie nastoletnich złodziei. Netflix nakręcił jeden lub dwa odcinki z planowanych sześciu lub ośmiu, ale ostatecznie zrezygnował z pełnego sezonu. Według portalu możliwe, że niektóre nakręcone sceny trafią do 4. sezonu w formie retrospekcji Szczurów, do których dołączy Ciri.

