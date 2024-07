Cate Blanchett została pochłonięta przez świat Borderlands. Jak aktorka przygotowała się do roli?

fot. Empire/Lionsgate

Cate Blanchett nieobce są blockbustery, a nawet fantastyczne światy, ale wcześniej nie miała okazji zagrać w czymś tak pokręconym i szalonym jak Borderlands. Ekranizacja popularnej gry od studia Gearbox trafi do kin jeszcze w tym roku, a aktorka wcieliła się w filmie w bandytkę Lilith, przywódczynię zgrai głównych bohaterów, przemierzających planetę Pandora. Blanchett miała okazję rozmawiać z magazynem Empire o nadchodzącej produkcji i stwierdziła, że praca na planie była świetną zabawą.

Borderlands - Cate Blanchett zdradza sposoby przygotowania się do roli

Gwiazda Borderlands przyznała, że pociągają ją szalone pytania, a według jej męża rola w tym filmie mogła uratować jej życie:

Zazwyczaj najbardziej pociągają mnie szalone pytania; rzeczy, o których nigdy bym nie pomyślała. Myślę, że mogło też dojść do małego szaleństwa podczas pandemii – spędzałem dużo czasu w ogrodzie, trochę zbyt swobodnie korzystając z piły łańcuchowej. Mój mąż w pewnym momencie powiedział: „Ten film może uratować ci życie”.

Blanchett ujawniła także, że świat Borderlands szybko ją zaintrygował i kupiła nawet PlayStation 5, aby zagrać w grę:

Moimi kciukami ledwo mogę sterować telefonem, ale kupiłam PS5 i zaczęliśmy grać ze sobą. Chciałam poznać ograniczenia tej gry i zrozumieć, dlaczego fani kochają postać Lilith. Naprawdę wciągnęłam się w ten cały świat. Zaczęłam sprawdzać cosplaye, a nawet samouczki dotyczące robienia makijażu z gry na YouTubie.

Borderlands - plakat

Borderlands - opis fabuły filmu

Lilith, łowczyni nagród o szemranej reputacji powraca na swoją ojczystą planetę Pandorę, najbardziej porąbane miejsce we wszechświecie. Ma tu odnaleźć zaginioną córkę Atlasa, najpotężniejszego drania w galaktyce, który skrzywdziłby nawet muchę. W tym celu kompletuje odjechaną ekipę w składzie: Roland, najemnik, który nie bierze jeńców; Tiny Tina, słodka nastolatka z zamiłowaniem do demolki; Krieg, mięśniak o bicepsie większym od mózgu; Tannis, archeolożka, której niestraszne żadne ruiny oraz Claptrap, cwany robot o niewyparzonej gębie. Razem będą musieli stawić czoła całej plejadzie krwiożerczych Obcych i zdegenerowanych pandorskich gangsterów, by wywinąć się z pułapki i odkryć tajemnicę mogącą zaważyć na losach wszechświata. Takich dwóch, jak ich sześcioro, to nie ma ani jednego.

W obsadzie filmu są Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Haley Bennett, Édgar Ramírez, Bobby Lee, Olivier Richters, Janina Gavankar, Gina Gershon, Cheyenne Jackson, Charles Babalola, Benjamin Byron Davis, Steven Boyer, Ryann Redmond i Penn Jillette.

Borderlands - premiera w kinach w sierpniu 2024 roku.