Borderlands - Kevin Hart trenował z Navy SEALs do filmu

Borderlands to filmowa adaptacja popularnej serii gier wideo. Jedną z gwiazd produkcji jest Kevin Hart. Aktor wciela się w postać Rolanda, byłego elitarnego najemnika. Hart w rozmowie z portalem Collider przyznał, że reżyser Eli Roth zwrócił się do niego z prośbą, aby przygotował się do roli pod względem fizycznym i kondycyjnym. Aktor wziął to sobie do serca i trenował z kilkoma członkami elitarnego oddziału Navy SEALs. Jak przyznał bardzo dobrze poradził sobie z treningiem z bronią i walką wręcz.

W filmie Lilith, niesławna banitka z tajemniczą przeszłością, niechętnie wraca na swoją ojczystą planetę Pandora, aby znaleźć zaginioną córkę najpotężniejszego człowieka we wszechświecie, Atlasa. Lilith zawiera sojusz z drużyną outsiderów, w której skład wchodzą Roland, były elitarny najemnik, desperacko szukający odkupienia, Tiny Tina, zdziczała młodociana specjalistka od demolki, Krieg, umięśniony obrońca Tiny, Tannis, naukowiec z brakiem piątej klepki oraz Claptrap, inteligentny robot. Razem muszą walczyć z bandytami i kosmicznymi potworami, aby odnaleźć dziewczynę.



W obsadzie oprócz Harta znajdują się Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Florian Munteanu, Ariana Greenblatt, Jack Black, Edgar Ramirez oraz Haley Bennett. Reżyseruje Eli Roth na podstawie scenariusza, który napisał do spółki z Craigiem Mazinem.