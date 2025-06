Największe hity i porażki 2025 roku. Dla tych filmów box office był bezlitosny

Źródło: Marvel Studios

Za nami połowa 2025 roku, który już teraz można nazwać pełnym nieoczekiwanych hitów, różnej jakości remake'ów klasycznych i uwielbianych bajek, a także akcyjniaków, które nie zainteresowały zbyt wielu osób. Po prawie sześciu miesiącach warto sprawdzić, które z produkcji mających premierę kinową w tym roku okazały się wielkimi hitami, a którym należy dopiąć łatkę porażki finansowej. W tym tekście pod uwagę brany jest jedynie wynik globalnego box office przy jednoczesnym budżecie produkcji, a nie jakość danego dzieła.

Serwis Comscore twierdzi, że z roku na rok jest coraz lepiej jeśli chodzi o kondycję kin, które jeszcze kilka lat temu znajdowały się na skraju bankructwa. W 2025 roku doszło do wzrostu o 18% pod kątem sprzedaży biletów w porównaniu do poprzednich dwunastu miesięcy. Jest to nadal wynik daleki od ideału, ponieważ brakuje aż 26%, żeby dorównać poziomowi sprzed pandemii.

A teraz spójrzcie, które z tegorocznych produkcji przyczyniły się do wzrostu sprzedaży biletów, a które sprawiły, że ludziom odechciało się wybierać do kina. Na liście znajdziecie największe blockbustery, animacje, ale i mniejsze produkcje. Zwróćcie też uwagę, że niektóre z produkcji niedawno weszły do kin lub nadal posiadają aktywne seanse, co może wpłynąć na zmianę ich wyniku, gdy już opuszczą kina. Takie pozycje oznaczyliśmy gwiazdką.

Box Office 2025 - hity i porażki wg Variety