45. urodziny Pac-Mana. Zwiastun Shadow Labyrinth nawiązuje do początków serii

22 maja postać Pac-Mana obchodziła swoje 45. urodziny. Z tej okazji firma Bandai Namco opublikowała nowy zwiastun nadchodzącej gry Shadow Labyrinth, który nawiązuje do początków tej kultowej marki.

W materiale wideo możemy przyjrzeć się fragmentom z labiryntami przypominającymi te z klasycznych odsłon Pac-Mana. Nie zabrakło jednak pewnych urozmaiceń. Zobaczcie sami, jak się to prezentuje:

Shadow Labyrinth to nadchodząca platformówka akcji utrzymana w klimatach science fiction. Gracz wcieli się w postać znaną jako Swordsman No. 8, która musi pożerać wszystko na swojej drodze, by przetrwać w nieprzyjaznym, obcym świecie. Towarzyszyć jej będzie tajemnicza istota o imieniu Puck. Premiera gry już 18 lipca na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch 2.

Warto przypomnieć, że pierwsze spojrzenie na ten świat otrzymaliśmy w szóstym odcinku serialu Ukryty poziom, zatytułowanym PAC-MAN: Circle.