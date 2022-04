Box Office: Fantastyczne Zwierzęta 3 z najgorszym otwarciem serii w USA. Jak na świecie?

© 2022 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Wizarding World™ Publishing Rights © J.K. Rowling WIZARDING WORLD and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.

Amerykanie zagłosowali portfelami przeciwko kontynuacji serii Fantastyczne Zwierzęta. W świąteczny weekend film zbiera fatalne 43 mln dolarów. Jest to najgorsze otwarcie w historii wszystkich filmów ze świata Harry'ego Pottera. Wpływy z Ameryki Północnej są bardzo ważne, bo z nich większy procent trafia do kieszeni producentów niż z reszty świata. A gdy mówimy o filmie, które koszty to 200 mln dolarów budżetu plus potencjalnie 100 mln dolarów na promocję, to jest problem dla studia Warner Bros.

Na świecie film Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a zbierają 71,7 mln dolarów z 52 krajów. Sumując z wynikami z poprzedniego tygodnia razem ma 150,4 mln dolarów. Łącznie na koncie 193,3 mln dolarów. Jest to wynik o 38% gorszy od poprzedniej części w analogicznym okresie od premiery. Szacuje się, że łącznie film zbierze 400 mln dolarów, co przy kosztach może być kłopotem, by wyjść na zero.

Sonic. Szybki jak błyskawica 2 nadal radzi sobie dobrze zbierając 30 mln dolarów z Ameryki Północnej oraz 25 mln dolarów z reszty świata .W obu przypadkach notuje bardzo niskie spadki frekwencji. Łącznie na koncie ma już 232 mln dolarów przy budżecie 110 mln dolarów.

Podium zamyka film przygodowy Zaginione miasto, który w czwartym weekendzie wyświetlania zbiera 6,5 mln dolarów. Do tej pory zebrano 78,5 mln dolarów. Z reszty świata zebrał 20,4 mln dolarów. Jest on jednak wyświetlany na zaledwie 40% rynkach i w wielu krajach premiera dopiero się odbędzie. Budżet to 68 mln dolarów.

Do szerokiej dystrybucji w Ameryce Północnej trafił świetnie oceniany Wszystko wszędzie naraz. Zebrano 6,1 mln dolarów (razem 17,7 mln dolarów). Wyniki z reszty świata nie są znane. Budżet wynosi 25 mln dolarów.