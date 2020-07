Box Office Polska: Naprzód wygrywa weekend. Frekwencja w kinach jest fatalna

fot. Pixar

Gdy 19 czerwca część kin sieci Multikino otworzyło swoje bramy dla widzów, można byłoby spodziewać się zwiększenia frekwencji w polskich kinach. Nic bardziej mylnego. Patrząc po wynikach z weekendu 26-28 czerwca nie widać dużego wzrostu w stosunku do poprzedniego. Analizując TOP 10 widzimy, że łącznie do kin wybrało się 7 971 widzów. Dla porównania w czasach przed pandemią największe hity notowały weekendowe otwarcie w wysokości kilkuset tysięcy widzów. Wniosek z tego, że Polacy na razie są niechętni do powrotu do kin.

Pierwsze miejsce zajęła animacja Naprzód, która również jest dostępna w platformach PVOD. Pomimo dużej liczby 285 kopii do kin wybrało się 2003 widzów. To był ostatni film, który miał jeszcze premierę w marcu 2020 roku przed pandemią.

Drugie miejsce to nowość Tylko sprawiedliwość, która tego samego dnia trafiła do platform PVOD. Film przyciągnął tylko 1021 osób przy sporej liczbie 101 kopii.

Podium zamyka Wierzę w ciebie z wynikiem 1018 osób. Do tej pory ten film obejrzało na ekranach kin 4070 osób pomimo dostępności w platformach PVOD.