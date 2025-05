Jackie Chan nie planuje emerytury. I pamiętajcie - nie róbcie tego w domu!

Fot. Materiały prasowe

Pierwszą poważną pracą Jackiego Chana w świecie filmu była rola kaskadera w filmie Wściekłe pięści z 1972 roku i od tamtego czasu wziął udział w około 150. produkcjach. Aktor zasłynął przede wszystkim z kina akcji i kina kopanego, w którym jest ekspertem, a jego filmy latami oglądały tłumy, również z powodu osobistego uczestniczenia w wyczynach kaskaderskich. Chan ma obecnie 71 lat i w nowym wywiadzie potwierdził, że nie ma w planach emerytury ani skończenia z niebezpiecznymi wyczynami na planach zdjęciowych.

Jackie Chan w ramach promocji nowego filmu Karate Kid: Legends wypowiedział się dla Haute Living:

Oczywiście, że sam robię swoje wyczyny. To się nie zmieni do czasu mojej emerytury, czyli nigdy! Jak się robi coś takiego przez 64 lata non stop, to przestaje istnieć coś takiego jak fizyczne przygotowanie. Wszystko masz już w sercu i duszy - to pamięć mięśniowa.

Chan wspomniał też o ewolucji na planach filmowych, dzięki której możliwe jest wykonywanie coraz to niebezpieczniejszych lub niesamowitych wyczynów dzięki użyciu uprzęży lub efektów specjalnych. On jednak pozostaje fanem starych rozwiązań, choć nie zachęca do próbowania czegoś, co może być niebezpieczne.

W dawnych czasach był tylko jeden wybór - skaczesz albo nie. Dziś dzięki komputerom aktorzy mogą zrobić wszystko, przez co zatraca się poczucie rzeczywistości. To miecz o dwóch ostrzach. Z jednej strony aktorzy mogą wykonywać niemożliwe akrobacje dzięki technologii, ale z drugiej zatraca się to poczucie zagrożenia, przez które publiczność obojętnieje. Nie zachęcam jednak nikogo do ryzykowania życiem do robienia wyczynów jak moje. To zbyt niebezpieczne.

