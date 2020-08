Box Office Polska: Nieobliczalny nie zdobywa kin. Wyniki z weekendu

fot. materiały prasowe

Wyniki frekwencyjne w polskich kinach dalekie są od normalnych. Tak jak wszędzie po otwarciu placówek w trakcie pandemii koronawirusa nie jest rewelacyjnie. Nieobliczalny jako pierwszy nowy film bez wcześniejszej premiery VOD w innym kraju, tego nie zmienia. Wybrało się na niego zaledwie 10 773 osoby. Oczywiście na tle frekwencyjnych dokonań tytułów, które wchodzą od czerwca 2020 roku jest to wynik o wiele lepszy, ale na pewno nie w skali przedpandemicznej normalności.

Pierwsze miejsce ponownie należy do Scooby-Doo z wynikiem 36 716 widzów. Łącznie ten film w polskich kinach obejrzało 157 647. Można więc uznać, że to jedyny film, który coś zmienia i ma zainteresowanie. Daje to nadzieje, że gdy Tenet wejdzie na ekrany pod koniec sierpnia, to wówczas osiągnie lepszy wynik od tej animacji.

Box office Polska - TOP 10