Boy Kills World – dlaczego film jest tak brutalny i przerysowany? To zasługa Sama Raimiego

W najbliższy piątek w amerykańskich kinach zadebiutuje Boy Kills World. Debiutancka pełnometrażowa produkcja od Moritza Mohra będzie jednym z najbrutalniejszych, krwawych i przerysowanych filmów tego roku. Reżyser nie krył się ze swoimi inspiracjami starymi filmami kunf-fu, mangą, czy anime. W najnowszym wywiadzie dla Total Film wyznał, że praca nad Boy Kills World stała się łatwiejsza dzięki Samowi Raimiemu.

Boy Kills World - Sam Raimi pomagał na każdym etapie produkcji

Mohr przyznał, że gdyby nie reżyser Martwego zła i Spider-Mana, jego produkcja mogłaby spotkać się z wieloma wątpliwościami ze strony innych producentów:

Zawsze w taki sposób robię filmy, również moje krótkometrażowe produkcje są przesadzone, brutalne i pełne humoru. Zawsze chciałem robić takie filmy, a najlepsze jest to, że jeśli Sam Raimi jest twoim producentem, nikt tak naprawdę tego nie kwestionuje. Inni po prostu twierdzą: „O tak, to ma sens”. To naprawdę świetny sposób na rozpoczęcie mojej kariery i nie było nawet żadnych dyskusji typu: „Och, musimy złagodzić przemoc czy inne elementy”. Zawsze wiedzieliśmy, czego szukamy w przypadku filmów z kategorią wiekową R, a producenci byli w to w pełni zaangażowani.

Sam Raimi dołączył do projektu siedem lat temu, kiedy zobaczył zwiastun koncepcyjny wyreżyserowany przez Mohra i koordynatora kaskaderów Dawe’a Szatarskiego. Reżyser potwierdził, że doświadczony filmowiec zmienił dynamikę projektu, pomagając im we wszystkim, od opracowania scenariusza po końcowe poprawki.

Reżyser dodał, że rady Raimiego były niezwykle cenne nawet podczas tworzenia scen akcji, podpowiadając twórcom, jak nie stracić publiki podczas seansu:

Powiedział, że pod względem skali przemocy każdy musi dostać to, na co zasługuje. Nie można zabić tego biednego złoczyńcy w tak okropny sposób, żeby ludzie powiedzieli: „To trochę za dużo”. Więc naprawdę musisz zarezerwować przeciętne zabójstwa nawet dla podłych facetów, bo jeśli będziesz zbyt wredny, stracisz publiczność.

Boy Kills World - fabuła, obsada, data premiery

Głównym bohaterem jest głuchoniemy, bezimienny chłopak. Dorastając w dżungli pod okiem tajemniczego szamana, poprzysięga zemsty na Hildzie Van Der Koy, po tym jak jego rodzina została zamordowana przez obłąkaną matronę skorumpowanej postapokaliptycznej dynastii. Kierowany swoim wewnętrznym głosem, zaczerpniętym z ulubionej gry wideo z dzieciństwa, chłopak staje się narzędziem śmierci i rusza dokonać swojej krwawej wendetty. Gdy dopuszcza się krwawego chaosu za pomocą sztuki walk, wznieca gniew, rzeź i niekontrolowany rozlew krwi. Próbując odnaleźć się w tym szalonym świecie, wpada w ręce zdesperowanej grupy oporu, cały czas kłócąc się z duchem swojej zbuntowanej młodszej siostry.

Oprócz Skarsgårda w obsadzie znaleźli się Jessica Rothe, Andrew Koji, Michelle Dockery, Brett Gelman, Isaiah Mustafa, martial arts master Yayan Ruhian, Nicholas and Cameron Crovetti, Quinn Copeland, Sharlto Copley oraz Famke Janssen.

Boy Kills World – premiera 26 kwietnia 2024 roku w amerykańskich kinach.